L’ex poligono sovietico Yavorov nell’ovest dell’Ucraina nel 2015 è stato convertito per l’addestramento dei soldati e degli ufficiali delle forze armate ucraine dagli specialisti americani; oggi il bunker è uno dei posti più segreti al mondo, scrive la testata svizzera Le Temps.

Si osserva che militari di altri paesi, compresi canadesi, inglesi e lituani, si recano al campo di addestramento.

L'obiettivo principale dell'addestramento è, secondo Le Temps, il miglioramento generale della qualità del personale dell'esercito ucraino, che permetterà loro di adattarsi più rapidamente agli standard della NATO e imparare a combattere meglio.

Per tre anni, l'ex base sovietica è diventata una base permanente per circa 200 soldati americani e 250 canadesi, per i quali sono state costruite caserme, sale da pranzo e palestre.

In totale, dal 2015, circa 6000 militari ucraini sono stati addestrati nel campo di addestramento, scrive il giornale.

In precedenza, il vice capo del comando operativo della proclamata Repubblica popolare di Donetsk, Eduard Basurin, ha detto che un gruppo di ufficiali del Pentagono è arrivato nel Donbass per verificare della prontezza al combattimento dei militanti della repubblica. Secondo lui, gli ufficiali americani sono stati accompagnati da rappresentanti dello stato maggiore ucraino.