Israele e USA avviano esercitazioni di difesa missilistica su larga scala

Le esercitazioni militari "Juniper Cobra" si terranno in Israele per la nona volta dal 2001. Si tratta di manovre ordinarie e non sono associate ad eventi geopolitici particolari, sottolineano i militari. Il loro obiettivo è la "collaborazione continuativa" per contrastare tutte le minacce missilistiche.

"Le esercitazioni coinvolgeranno più di 2500 militari americani di stanza in Europa, insieme a 2000 soldati israeliani… Insieme lavoreranno ad una simulazione computerizzata di varie minacce missilistiche in diversi scenari di guerra", riferisce il comunicato.

La parte principale dell'esercizio si svolgerà dal 4 al 15 marzo, ma alcune attività congiunte si estenderanno fino alla fine del mese.