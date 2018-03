Sarà impossibile proteggersi dal nuovo sistema missilistico Kinzhal

"Non esiste protezione efficace contro il nuovo Kinzhal", ha detto la fonte.

La fonte ha osservato che i più recenti sistemi anti-missile americani non potranno dare nulla contro il nuovo missile russo, saranno "sono come fionde contro un aereo".

Secondo la fonte, tutta la propaganda americana sulla creazione di un enorme ombrello antimissile per loro e per i loro alleati della NATO, per il quale Washington attinge enormi quantità di denaro dalla NATO, è solo un colabrodo, e il sistema di difesa missilistico stesso è "un ombrello bucato".

Per la fonte è arrivato il tempo che i partner occidentali guardino in faccia la realtà e ricorda che i nuovi missili sono già a disposizione delle forze armate.