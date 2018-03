Pamela Anderson accenna a relazione romantica con Putin

L'attrice statunitense Pamela Anderson in un'intervista con il giornalista britannico Piers Morgan durante il programma televisivo Life Stories ha lasciato intendere di aver avuto una relazione romantica con il presidente russo Vladimir Putin.

L'attrice ha recitato per il progetto "Life Stories" di Morgan, che dovrebbe presto essere trasmesso. Secondo il presentatore televisivo, comunicare con Anderson è stato molto interessante, si è comportata "in modo temperato e imprevedibile".

"È amica di Julian Assange e Vladimir Putin. Ha persino accennato a qualche relazione romantica con Vladimir Putin!" ha detto Morgan.

I media russi riferiscono che la Anderson ha incontrato Putin per la prima volta nel 2009, quando era primo ministro. Lei gli scrisse una lettera in cui chiedeva di vietare l'importazione di pellicce canadesi in Russia. La Anderson ha spiegato di essere stata ispirata dalle foto di Putin con vari animali e ha pensato che avrebbe trovato l'appoggio dell'allora premier russo.

Inoltre nel 2016 la Anderson non ha escluso la possibilità di richiedere la cittadinanza russa, in quanto lontani parenti dalla parte di sua madre erano di origine russa.