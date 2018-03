La rivista ufficiale dell'esercito USA ha scritto sulla vittoria russa in Siria

L'articolo osserva che la Russia è riuscita a "rompere il monopolio del processo di Ginevra" — i colloqui di pace sulla Siria sotto gli auspici delle Nazioni Unite — e "la leadership diplomatica degli Stati Uniti". Per risolvere il conflitto siriano, i colloqui ad Astana non sono meno importanti. Inoltre, la Russia è stata in grado di stabilire relazioni produttive con quasi tutti i principali attori della regione, dall'Arabia Saudita all'Iran. Infine, il potere è rimasto nelle mani del presidente Bashar al-Assad, la cui posizione, dopo l'inizio della campagna russa, "è cresciuta tanto da poter dettare i termini della sua partecipazione ai colloqui di Ginevra".

"Questa è una chiara vittoria per la Russia, che converte i suoi progressi in contratti a lungo termine per le basi di Hmeymim e Tartous, nonché ha rafforzato la posizione delle società russe, che in futuro saranno in grado di svolgere un ruolo importante nella ricostruzione della Siria", afferma l'articolo.