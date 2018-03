Fonte: gli USA fanno i furbi quando parlano di sistemi antimissile

I commenti dei funzionari statunitensi, fatti dopo il messaggio del presidente Vladimir Putin sulle nuove armi russe, secondo cui la difesa missilistica globale degli Stati Uniti non è diretta contro la Russia è pura furbizia. Lo ha dichiarato a Sputnik una fonte diplomatico-militare.

"Le dichiarazioni rilasciate dai funzionari statunitensi in seguito al messaggio del nostro presidente secondo le quali il sistema di difesa missilistica statunitense in fase di creazione non è diretto contro la Russia è pura astuzia", ​​ha affermato la fonte.

La fonte ha osservato che in nessuno dei paesi che gli americani definiscono "paria" ancora per decenni non ci saranno sistemi missilistici strategici, contro i quali si sta creando un potente anello di difesa missilistica globale statunitense.