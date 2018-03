Orsa con prole avvistata da turisti a Krasnaya Polyana

Alcuni giorni fa i turisti del centro sciistico Gazprom Laura a Kranaya Polyana hanno visto un’orsa con due oresetti non lontano dalla pista.

Di solito gli orsi in questi posti si vedono all'inizio di aprile ma quest'anno l'inverno è stato caldo, il che ha portato ad un cambiamento nella durata del letargo. Alcuni orsi nella riserva della biosfera caucasica non sono andati in letargo.

I biologi suggeriscono anche che gli animali in letargo possono essere stati disturbati da orsi in migrazione da altre aree.

Una delle regole principali quando si incontra un'orsa con la prole, che può essere piuttosto feroce, è cercare di non avvicinarsi, e fare il possibile per non spaventarla

Non attirare l'attenzione dei cuccioli: sono molto curiosi e non hanno paura delle persone, ma la madre li proteggerà in ogni caso. Bisogna muoversi lentamente ed essere calmi.