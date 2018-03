USA: i cani militari diventati inutili dopo le missioni in Afghanistan

Molti cani di servizio che l'esercito americano usava per la ricerca di esplosivi durante le operazioni in Afghanistan, dopo la fine del loro servizio, sono stati abbandonati dai proprietari e hanno vissuto maltrattamenti secondo il rapporto dell'Ufficio dell'Ispettore Generale del Dipartimento della difesa.

Il rapporto rileva che i cani addestrati per il rilevamento di esplosivi sono stati utilizzati dall'esercito statunitense come parte di un programma speciale in operazioni in Afghanistan dal 2010. Nel 2014 questo programma è stato completato, ma in seguito l'esercito ha smesso di occuparsi del collocamento di oltre 150 cani.

"L'esercito ha selezionato e addestrato soldati come proprietari temporanei di tali cani solo per la durata dell'operazione" dice il rapporto.

Alcuni cani lasciati senza "lavoro" sono stati dati a delle famiglie o ad organizzazioni, ma più di cento animali rimasero a lungo nei canili. Si noti che l'esercito non ha controllato a quali proprietari i cani sono stati dati, quindi, probabilmente, sono stati trattati in modo disattento o aggressivo.

Altri 13 cani sono stati presi in custodia da una compagnia privata americana che intendeva addestrare animali per il servizio con i veterani. Tuttavia, come risulta nel rapporto, la società alla fine ha ridato indietro i cani al canile senza fornire denaro per il loro sostegno. Si fa notare che l'esercito "non ha controllato correttamente gli individui e le organizzazioni che si sarebbero dovuti prendere cura dei cani".