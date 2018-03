"Stiamo parlando di somme enormi, ma giustificate per le città e i villaggi distrutti, l'economia e l'industria danneggiati. Per il potenziale demografico perduto del nostro Paese" ha detto Mulyarchik dichiarando che la questione delle riparazioni non è stata risolta.

Allo stesso tempo, il deputato crede, che per la Polonia non abbia senso chiedere un risarcimento alla Russia, perché "non rispetta il diritto internazionale".

In precedenza l'analisi Ufficio del Sejm ha concluso che Varsavia avrebbe ragione di pretendere da Berlino 48.8 miliardi di dollari di risarcimenti. Il governo della Repubblica federale di Germania considera chiusa la questione delle riparazioni militari in Polonia.

Durante la conferenza di Potsdam, fu raggiunto un accordo nel 1945, in base al quale la Polonia avrebbe ricevuto i risarcimenti dalla quota dell'Unione Sovietica, proveniente dalla zona orientale della Germania. Pochi anni dopo l'Unione Sovietica e la Repubblica popolare polacca (Polonia) firmarono un accordo che chiudeva la questione delle riparazioni dalla Repubblica democratica tedesca dal 1954.