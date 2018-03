Ucraina: gruppo di contatto si accorda per una tregua nel Donbass

La modalità di tregua entrerà in vigore dalle 0:01 della notte del 5 marzo. Secondo Gryzlov, il gruppo di contatto "ha confermato il pieno impegno per il cessate il fuoco" e ha sottolineato l'importanza del rispetto degli ordini e le misure disciplinari per i trasgressori.

"Sottolineati i requisiti delle parti in conflitto per non condurre operazioni offensive e operazioni di intelligence, è stato designato il divieto di fuoco direzionato verso i centri abitati, il posizionamento e l'impiego di armi pesanti nei centri abitati e nei loro pressi. Inoltre, le parti sono disposte a rispettare il requisito di non condurre bombardamenti contro civili e infrastrutture, come scuole, asili, ospedali.

Le controparti hanno ancora una volta dichiarato il loro totale e costante impegno per la piena attuazione degli accordi di Minsk", ha detto, esprimendo la speranza che la tregua sarà rispettata più accuratamente rispetto alle volte precedenti, e servirà da base per una soluzione del conflitto.