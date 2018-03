Lanciato il primo acceleratore ionico NICA a Dubna

Gli scienziati hanno lanciato il primo esperimento con l'acceleratore ionico NICA in costruzione all'istituto per la ricerca nucleare a Dubna.

Lo ha riferito il direttore dell'istituto del laboratorio di fisica delle alte energie, Vladimir Kekelidze,

"Il primo esperimento è iniziato due giorni fa sui fasci derivati dall'attuale acceleratore superconduttore del nuclotrone, sulla base del quale è stato costruito. Oltre allo studio della materia barionica, che è in collisione con ioni pesanti, finora solo in fase embrionale, in parallelo risolviamo un interessante compito: l'interazione di due componenti di ogni nucleo, due nucleoni, quando la loro forza cambia il loro stato da propulsivo a repulsivo. Il programma del progetto NICA è iniziato" ha detto.

Nel primo esperimento, gli scienziati hanno intenzione di ricreare in laboratorio le condizioni dello stato della materia dell'Universo nei primi istanti dopo il Big Bang.

La costruzione del NICA è iniziata nel 2013, finirà entro il 2020. Ora, secondo Kekelidze, sono in corso i lavori per la fabbricazione e montaggio di singole parti dell'installazione. L'esperimento ha coinvolto scienziati provenienti da Russia, USA, Germania, Francia e Israele.