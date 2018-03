La volatilità del bitcoin

"Molti credono che il bitcoin sia volatile perché lo paragonano alla valuta reale, che controllano le banche, che controlla il governo, ma non è così. Di per sé il bitcoin volatile non può essere, perché è una costante matematica, e nessuno può influenzare la quantità di bitcoin presenti nel sistema, visualizzarli o cambiare il loro corso. Tutto ciò che accade con il bitcoin è l'atteggiamento delle autorità, dello stato, delle persone verso di lui.

Il bitcoin è la vera cartina di tornasole che mostra lo stato emotivo della società. Le persone vivono con buone o cattive aspettative e di conseguenza, il bitcoin, come si vede, rispondendo ad esse, cambia rapidamente il suo corso.

Ma non cambia il suo corso come il dollaro o l'euro o il rublo cambiano corso nei confronti di questa pubblica in attesa, perché il bitcoin è un contratto sociale. E l'assenza delle banche centrali non consente di bilanciare il suo corso, le persone non hanno ancora imparato a vivere con questo fondo emozionale, quindi non sono in grado di gestirlo, sono come i bambini. Noi o gioiamo o piangiamo. E la società, naturalmente, per sviluppare questo meccanismo, ha solo bisogno di crescere dal punto di vista digitale, ma questo richiede tempo e richiede la penetrazione di questa moneta all'interno della nostra società. Da qui nasce tutto ciò che noi oggi osserviamo. Semplicemente un periodo di transizione, questo è un periodo di crescita, non è ancora nemmeno l'adolescenza, questo è la vera infanzia del bitcoin.

Non si può superare l'oro, perché l'oro è metallo, la criptovaluta è un valore, e questo valore è trasmesso da contratto sociale, non è interconnesso e sproporzionato, e non ne sostituisce la grandezza.