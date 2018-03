Giappone, cantante vende isola per quattro soldi

Il cantante giapponese Masashi Sady ha messo in vendita l’isola di sua proprietà per 280.000 dollari. Lo riporta il Financial Times.

La pubblicazione nota che in Giappone non è affatto insolito possedere un'isola. Il paese è composto da quasi 7000 isole e mentre gli abitanti si spostano in città, sempre più isole si trasformano in mini-resort o vengono vendute "così come sono".

Masashi Sady ha acquistato la sua isola nel 1977 subito dopo il suo primo successo. Egli spiega che la sua generazione è cresciuta leggendo Robinson Crusoe e Le avventure di Tom Sawyer, e lui non ha esitato quando un suo amico lo ha invitato a comprare l'isola di Utashimu, delle dimensioni di un campo di calcio.

L'isola era disabitata e il cantante ha dovuto investire parecchio denaro per la rete elettrica, la rete idrica e il sistema di trattamento delle acque reflue. Sull'isola sono stati costruiti tre bungalow in legno.

Masashi Sada crede che se l'isola rimarrà disabitata in alcune decine di anni tornerà al suo stato originale: "Allora forse tra 200 anni qualcuno ricomincerà da capo".