Ucraina, Naftogaz invita gli ucraini a ridurre il consumo di gas

L’azienda che gestisce il gas in Ucraina, la Naftogaz, ha chiesto ai consumatori di abbassare la temperatura dei riscaldamenti per risparmiare gas. Lo riferiscono i media russi.

"Dobbiamo resistere solo per tre, quattro giorni finché il freddo non sarà passato. Chi ha le caldaie a gas riduca la temperatura interna di un grado di giorno e di due gradi durante la notte. In questo modo si risparmierà l'8-9% di gas", ha scritto la compagnia su Facebook.

© AFP 2018/ SERGEY BOBOK Ucraina, Naftogaz vuole coinvolgere il parlamento per selezione partner

Naftogaz ha spiegato di disporre di gas a sufficienza, tuttavia tale risparmio è dettato da limitazioni tecniche.

Dal primo marzo l'azienda statale russa Gazprom ha sospeso le forniture di gas alla Naftogaz. A questo proposito, la società ucraina ha dichiarato che nel paese potrebbe esserci una carenza di gas già questo fine settimana, ed è necessario passare al regime di risparmio.

In questo contesto, il ministero degli Affari esteri dell'Ucraina ha annunciato l'avvio di negoziati trilaterali nel formato "Ucraina-UE-Russia".