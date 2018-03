Putin: nuovi missili nucleari già testati con successo

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che i nuovi missili balistici intercontinentali (ICBM) presentati ieri durante il suo discorso annuale al parlamento sono stati testati con successo e alcuni erano già in servizio operativo.

"Tutti questi test hanno avuto successo, è solo che ognuno di questi sistemi di armi si trova in una diversa fase di preparazione… Alcuni di essi devono ancora essere messi a punto e bisogna ancora lavorarci, altri sono già disponibili per le truppe e già sono pronti per la battaglia", ha detto Putin in un'intervista all'emittente NBC, rispondendo alla domanda dell'intervistatrice Megyn Kelly se i missili balistici intercontinentali a propulsione nucleare (ICBM) sono stati realmente testati o erano solo una grafica computerizzata, come hanno sostenuto alcuni esperti.

Putin ha chiaramente affermato che uno di questi ICBM era già in servizio, pronto al combattimento. La risposta del presidente russo è stata data con la traduzione in inglese.