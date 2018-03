Siria, ambasciata russa: Washington non usi pretesti per attaccare

© REUTERS/ Khalil Ashawi/File Photo Casa Bianca commenta dati su uso armi chimiche ad Afrin

La Russia avverte gli Stati Uniti contro il tentativo di usare accuse infondate di attacchi chimici come pretesto per raid contro le strutture delle autorità siriane: lo ha detto l'ambasciata russa negli Stati Uniti.

"Recenti inviti da parte dei rappresentanti dell'amministrazione statunitense a ritenere la Russia responsabile per il presunto uso di armi chimiche da parte di Damasco — si legge in una nota — è un esempio grafico di puro cinismo. Questo si verifica dal momento che l'Amministrazione stessa riconosce l'assenza di prove correlate. Queste evidenze non sono mai esistite. Le false affermazioni degli ‘Elmetti bianchi', che si sono completamente screditati, così come altre organizzazioni non governative pseudoumanitarie che ricevono indennità occidentali non sono nulla, ma una farsa a buon mercato. Mettiamo in guardia gli Stati Uniti dalla tentazione di usare tali ‘prove' come pretesto per attaccare strutture del governo siriano".