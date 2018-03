CNN: nuovo "temibile arsenale nucleare" permetterà a Putin di colpire ovunque nel mondo

Nel suo discorso all'Assemblea Federale Putin ha parlato degli ultimi sviluppi militari in grado di aggirare i sistemi di difesa USA. Secondo il corrispondente CNN Matthew Chance, l'obiettivo di Putin non è solo quello di fomentare il patriottismo dei russi prima delle elezioni, ma anche di dire agli USA che è meglio non scherzare con la Russia.

Matthew Chance, corrispondente internazionale della CNN: "Innanzitutto, è iniziato come… per entrambe le camere del parlamento russo. Mancano tre settimane alle elezioni russe, e il discorso ha riguardato l'economia. Ma improvvisamente il tono del discorso è cambiato e il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato a parlare di questi nuovi missili "invulnerabili", come lui stesso ha affermato, che sono stati testati negli ultimi mesi, e che ora, di fatto, sono entrati in servizio. O, almeno, possono già essere usati.

Si tratta in particolare di missili ipersonici che volano ad una velocità molte volte superiore alla velocità del suono, e sono in grado di aggirare la difesa missilistica degli Stati Uniti… Sono così maneggevoli che la difesa missilistica statunitense non può farcela.

Ha anche parlato di droni sottomarini in grado di trasportare una testate nucleari e di altre tecnologie militari molto diverse e insolite, che, a quanto pare, dovrebbero provocare un aumento del sentimento patriottico nel cuore degli spettatori, non solo in parlamento, ma in tutto il paese.

Ma penso che fosse anche un segnale per gli Stati Uniti. Ha chiarito: queste tecnologie sono state sviluppate negli ultimi due anni. Secondo lui, questa è stata una reazione al dispiegamento del sistema di difesa missilistica statunitense nell'Europa orientale e in altri passi militari statunitensi. Ha detto: "Nessuno ci ha ascoltato, ascoltateci ora". Questo è un avvertimento non troppo velato agli Stati Uniti: non scherzare con la Russia e il suo nuovo, diciamo, temibile arsenale nucleare.