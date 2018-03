Esperto: invio Su-57 in Siria normale prassi dei test

L’entrata in servizio del nuovo caccia russo Su-57 in Siria è una pratica normale, comune a tutte le principali potenze militari, che vogliono provare i loro armamenti avanzati in condizioni di combattimento reali, ha detto a Sputnik il presidente dell'Accademia delle Questioni Geopolitiche, dottore in scienze militari, Konstantin Sivkov.