Australia rifiuta smartphone Huawei e ZTE

La dichiarazione del Ministero della difesa australiano ha fatto questa dichiarazione un paio di settimane dopo che i loro colleghi americani hanno attaccato Huawei e ZTE. In precedenza, i capi di sei agenzie degli Stati Uniti, tra cui l'FBI, la NSA e la CIA e l'intelligence nazionale in occasione della riunione del Comitato per Intelligence del Senato del Congresso degli Stati Uniti ha detto che anche i comuni cittadini americani non dovrebbero utilizzare i dispositivi da Huawei e ZTE a causa del rischio di spionaggio. Secondo i funzionari statunitensi, queste società sono strettamente collegate ai servizi speciali della Repubblica popolare cinese. Pertanto, secondo gli Stati Uniti, vari programmi spyware possono essere preinstallati nei prodotti Huawei e ZTE che trasferiscono segretamente informazioni riservate in Cina.

I funzionari americani hanno combattuto per anni contro le compagnie di telecomunicazioni cinesi. Nel 2012 è stato presentato al Congresso degli Stati Uniti un rapporto in cui si afferma che Huawei sta collaborando attivamente con il governo cinese, fornendogli attrezzature e tecnologie per lo spionaggio informatico. Da quel momento, alla società cinese è stato vietato di partecipare alle gare d'appalto per le agenzie governative statunitensi e di fornire apparecchiature di rete. Ora, i funzionari degli Stati Uniti e, a quanto pare, su loro raccomandazione, i militari dell'Australia, stanno cercando di estendere il divieto su una gamma più ampia di apparecchiature Huawei e ZTE, inclusi gli smartphone. Come la prova principale della stretta relazione delle compagnie cinesi con le agenzie di intelligence viene citata come un dato di fatto la biografia del fondatore Huawei, Ren Zhenfei. Fino al 1983 era un ufficiale dell'Esercito cinese. Non sono state fornite altre prove affidabili dagli Stati Uniti, ha detto Huang Weiping, professore presso l'Institute of Economics, People's University of China.

"Gli Stati Uniti hanno sempre considerato i rapporti con la Cina come competitivi. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno sempre avuto molti sospetti nei confronti della Cina. Ci sono mai state prove di spionaggio da parte di Huawei e ZTE? Fino ad ora non è stata fornita nessuna prova, né dagli Stati Uniti né dall'Australia. Tutti sanno, ad esempio, che gli smartphone di Apple hanno una "porta di servizio". Tuttavia, la Cina non introduce divieti sui loro prodotti. Nelle strutture statali della Cina, ovviamente, ci sono alcune regole per l'uso degli smartphone. Ma per i cittadini normali non ci sono restrizioni. Infine, al World Mobile Congress di Barcellona, ​​Huawei ha presentato il primo terminale client commerciale 5G CPE, che supporta lo standard 5G del consorzio 3GPP. ZTE ha introdotto una serie di ripetitori base 5G della nuova generazione. Ovviamente, nel campo della scienza e della tecnologia, la Cina sta rapidamente avanzando, e gli Stati Uniti considerano questa come una minaccia. Con l'Australia, la Cina non ha mai avuto rivalità. Semplicemente, a quanto pare, seguono gli Stati Uniti".

Le aziende cinesi stanno diventando i leader nel mondo dell'alta tecnologia. A Barcellona è stato presentato il terminale client di Huawei, che è in realtà il primo router 5G al mondo, che può essere utilizzato da un normale utente a casa. La velocità della connessione Internet attraverso questo terminale è di 2.3 Gbit/s: circa 20 volte più veloce di una buona rete Wi-Fi domestica. Ma l'azienda non si limita semplicemente a costruire un router domestico di nuova generazione. La società afferma che l'obiettivo finale è creare un ecosistema 5G pronto per l'uso che comprenda l'industria automobilistica e le case intelligenti, la realtà virtuale e aumentata e gli ologrammi. Huawei ritiene che ciò aumenterà notevolmente il comfort della vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo, aprendo nuove opportunità per loro.

Forse, temendo la concorrenza, alcuni paesi stanno cercando di limitare la penetrazione della tecnologia cinese sul mercato, almeno con il pretesto della sicurezza nazionale. Ad esempio, l'operatore di telefonia mobile americano AT&T all'ultimo momento ha annullato l'accordo con Huawei sulla vendita di smartphone da parte del produttore cinese attraverso le sue reti negli Stati Uniti. Il Congresso ha avvertito le società statunitensi che i legami con Huawei potrebbero limitare la loro capacità di cooperare con il governo degli Stati Uniti, ha riferito in precedenza la Reuters riferendosi a uno dei funzionari. All'inizio di gennaio, il governo degli Stati Uniti ha bloccato un accordo per vendere il servizio di trasferimento di denaro americano MoneyGram alla società cinese Ant Financial. Nell'ottobre 2017, le autorità statunitensi hanno bloccato la vendita del produttore statunitense di microcircuiti US Lattice Semiconductor per $1,3 miliardi di società cinesi Canyon Bridge Capital Partners.