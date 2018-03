Guerriglieri bombardano Damasco da Goutha orientale (VIDEO)

Il direttore della scuola del distretto di Dahiyat al-Asad., Lawrence Haddad, ha detto a Sputnik che "decine di insegnanti e alunni della scuola sono stati feriti e uccisi a causa del costante bombardamento. Per questo motivo, alcuni genitori non permettono ai propri figli di andare a scuola. I terroristi non sono interessati alla precisione del colpo, a loro non importa chi muore: adulti, bambini, civili o militari. È importante per loro creare caos mediatico e fare pressione sull'esercito in modo da fermare la sua offensiva contro i terroristi nella Goutha orientale".

"La scuola è stata sottoposta a bombardamenti giornalieri, in queste condizioni è molto difficile studiare. Abbiamo paura per i nostri studenti e insegnanti. Le forze di sicurezza nazionali ci hanno aiutato a sbarrare le porte e parte delle finestre con sacchi di sabbia per ridurre la probabilità che un frammento o una pallottola colpiscano qualcuno", ha Lawrence Haddad.