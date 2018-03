Ministero delle emergenze: 25 anni di operazioni umanitarie, salvate 9 milioni di persone

I soccorritori del Ministero delle emergenze russo in 25 anni hanno fornito soccorso e condotto operazioni umanitarie in 80 paesi del mondo, salvando 9 milioni di persone. Lo comunica Yuri Brazhnikov, direttore dell'agenzia per il coordinamento per le operazioni umanitarie internazionali nel Ministero delle Emergenze russo, riportano i media.