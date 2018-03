Esperto: discorso di Putin ad Assemblea Federale è “unico”

“Il discorso di Putin all’Assemblea Federale non assomigliava affatto ai precedenti” ha dichiarato il capo della Public Opinion Foundation, Alexander Oslon, con il quotidiano VIEW. L'interlocutore si aspetta che ci saranno "due tipi di reazioni" all'estero.

Il presidente della Public Opinion Foundation, Alexander Oslon, ritiene che ci siano due parti fondamentali nel discorso del presidente all'Assemblea Federale. "Una parte rappresenta qualcosa per cui vale la pena vivere e lavorare; la seconda parte è ciò che garantisce le possibilità di questa vita" ha detto Oslon.

Secondo lui, il discorso in sé è stato unico in termini di durata, formato, utilizzo di materiali grafici e video. "E la cosa più importante è il la grinta nel discorso. La grinta contenuta all'interno del discorso è la corrente che scorre tra le due parti del messaggio, come tra due elettrodi" ritiene il sociologo.

© Sputnik. Ildus Gilyazutdinov Putin: la Russia possiede armi ipersoniche

Oslon ha aggiunto che il discorso non assomigliava affatto ai precedenti, "perché è arrivato il momento". Si aspetta che la reazione in Occidente sarà più attiva ed espressiva che mai. "La reazione al discorso all'estero sarà di due tipi. Il primo è puro terrore. E il secondo sarà paura, diffidenza, timore, celata aggressività" ritiene il sociologo.

Giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso all'Assemblea Federale. Ha avuto una durata record: 1 ora e 57 minuti.