Putin: la Russia possiede armi ipersoniche

Secondo il capo dello stato la Russia ha testato con successo armi aeree ipersoniche e dal 1 dicembre 2017 le ha dislocate in servizio nel sud del paese, riporta Sputnik.

"Le caratteristiche tecniche dell'aereo vettore consentono di lanciare un missile nel punto indicato in pochi minuti, in particolare il missile vola a velocità ipersonica, 10 volte superiore alla velocità del suono e, ancora, svolge manovre su tutti i punti della traiettoria di volo" ha detto Putin.

Nelle sue parole, "questo gli permette di garantire anche il superamento di tutti i sistemi di difesa aerea e anti-missile esistenti e, credo, del prossimo futuro, consegnando testate nucleari e convenzionali all'obiettivo per un raggio di oltre duemila chilometri".

"Abbiamo dato questo sistema il nome "Dagger" ha osservato il presidente.

A conferma delle sue parole, Putin ha dimostrato i telai di prova del nuovo sistema.

"È Importante la creazione di un sistema di ipersonico missile aerospaziale ad alta precisione, inoltre non ha analoghi nel mondo, i test sono stati completati con successo, inoltre, il 1° dicembre dello scorso anno, il complesso è entrato in servizio sul terreno del Distretto Militare del Sud per le prove di combattimento" ha detto Putin.

In precedenza, Putin ha detto che è stato possibile creare un armamento dal prezzo modesto, ma efficace per il superamento delle difese missilistiche.