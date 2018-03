Guardia Nazionale: difesa degli oggetti di interesse dai droni

La Guardia nazionale può aiutare i militari per questo, distruggendo i droni con armi di piccolo calibro, ha detto a Sputnik il capo reparto dell'aviazione il generale-tenente Alesksandr Afinoghentov. "E' ora una questione molto importante, si sa, da dove è nata: un attacco terroristico ai nostri oggetti in Siria, le nostre truppe. E ora si studia come risolvere la questione. Non è una nostra prerogativa determinare l'ordine di applicazione dei mezzi per eliminare i droni: esiste un unico sistema di difesa aerea del ministero della difesa" ha detto.

Il generale ha sottolineato che al ministero della Difesa ci sono i mezzi necessari per combattere i droni, le guardie non hanno ancora la loro difesa antimissile, e a disposizione ci sono solo "normali postazioni di strumenti manuali: mitragliatrici, fucili e così via". Entrambi i dipartimenti stanno lavorando sulla questione insieme, sono stati creati gruppi complessi, ha aggiunto.

Di importanza citrica sono quegli oggetti, che fanno cessare o violano il funzionamento, che possono causare la perdita del controllo dell'economia del paese, dei soggetti o di un'unità territoriale, che con la loro cessazione di attività possono ridurre significativamente la sicurezza della vita della popolazione residente nel territorio, per un lungo periodo di tempo. Nella lista di questi oggetti ci sono le centrali nucleari, le aziende del combustibile nucleare, petrolio e gas, complessi di energia e di difesa, grandi opere di ingegneria, impianti metallurgici e chimici di produzione, ma anche quelli per acqua e aria e il trasporto. Riguarda anche il 50% degli impianti funzionanti dell'acquedotto, gli oggetti sono classificati per importanza, tipi e livelli di minacce.

Secondo il ministero delle Emergenze, in Russia ci sono più 3,9 mila oggetti di interesse. La maggior parte è in aree densamente popolate, all'interno delle grandi città e dei centri abitati. Nella parte europea della Russia (nel Nord-Ovest, Centro, Sud, Nord-Caucaso e distretti del Volga) si concentra il 75% di essi, più di un quarto (25,57%) è stato individuato nel circondario federale centrale.