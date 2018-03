La Germania ha chiesto alla Russia di "aprirsi" ai partner economici

Berlino vorrebbe che Russia come membro dell'OMC aprisse i mercati per i partner economici, ha detto il ministro dell'Economia e dell'energia tedesco Brigitte Zipris.

"Vorremmo che la Russia come membro dell'OMC si aprisse ai suoi partner economici. D'altra parte, le attività di localizzazione e importazioni, negli ultimi tempi, non contribuiscono a questo. Al contrario, essi ostacolano la preparazione… degli investitori stranieri ad operare sul mercato russo", ha detto Zipris, aprendo la conferenza "Nuova crescita, nuove possibilità? Il ruolo della Russia nella produzione globale", della Camera di Commercio in Germania.