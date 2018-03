La Cina spera che gli USA abbandonino la mentalità da "guerra fredda"

Pechino confida che gli USA abbandonino la mentalità obsoleta da "guerra fredda" e siano oggettivamente in grado di prendere in considerazione gli obiettivi di sviluppo della Cina, che rimangono abbastanza trasparenti, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying.

Il capo del Comando strategico americano, STRATCOM, il generale John Hiten ha detto mercoledì che gli USA considerano la Russia il più gran pericolo, e la Corea del Nord il più imprevedibile, un numero di minacce arriva ad un ritmo rapido da tutti i lati dalla Cina.

"Abbiamo notato che ultimamente alcuni rappresentanti delle forze armate USA periodicamente fanno dichiarazioni sulle minacce in arrivo dalla Cina. Le intenzioni strategiche della Cina sono abbastanza trasparenti, lo scopo del nostro sviluppo è quello di garantire il benessere del nostro popolo, mantenere la pace e lo sviluppo in tutto il mondo. Speriamo che gli USA saranno in grado di abbandonare idee che risalgono alla "guerra fredda", ha detto Hua Chunying.

Ha osservato che gli USA rimangono la più grande potenza militare del mondo con il più alto livello di spese militari, il bilancio militare USA supera i costi complessivi per la difesa dei sei paesi nella lista, nonostante questo Washington dice che altri paesi rappresentano per gli Stati Uniti una minaccia.