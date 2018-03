Poroshenko: fissare nella costituzione l'aspirazione dell'Ucraina verso NATO e UE

"Stiamo discutendo la possibilità fissare l'integrazione europea e euro-atlantica nella nostra costituzione" ha detto Poroshenko.

Il capo dello stato ucraino ha sottolineato che "l'impegno per l'adesione all'UE e alla NATO sarebbe possibile fissarlo nel preambolo della costituzione". Per questo, secondo Poroshenko, c'è bisogno del supporto di due terzi dei deputati della Verkhovna Rada. Il presidente ucraino ha sottolineato che "entrambe le idee sono consolidate nella società", e cambiare la costituzione del paese "potrebbe diventare un'assicurazione contro eventuali sorprese e di importanza fondamentale per tutte le forze politiche per gli anni a venire".

In precedenza Poroshenko ha introdotto alla Verkhovna Rada un disegno di legge sulla sicurezza nazionale, che deve fissare "mosse strategiche" sulla strada di ingresso del paese nella NATO. Nel mese di gennaio, il leader ucraino ha dichiarato che in breve tempo nel paese si terrà il referendum per l'adesione alla NATO e alla UE.