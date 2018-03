Gli scienziati hanno ricostruito il reale volto di Gesù

Se cercate un'immagine di Gesù su internet, troverete un uomo bianco, alto, con lunghi capelli spesso biondi e la barba. Ma come era in realtà?

Secondo gli scienziati, il vero Gesù non ha nulla a che fare con queste moderne immagini. Il professore del King's college di Londra Joan Taylor scrive nel suo libro "Com'era Gesù?": "nei Vangeli biblici si dice che Gesù era un ebreo, nato circa nel 4 A.C. a Betlemme e ha a lungo vissuto in Egitto, e poi a Nazaret. Questi testi non dicono nulla del suo aspetto, a parte un paio di menzioni dei vestiti che portava Gesù e i suoi discepoli". In un'intervista a LiveScience aggiunge: "è incredibile quanto poco sappiamo su di lui". Per capire come poteva sembrare Gesù, Taylor ha studiato i reperti archeologici e i testi che gettano luce sull'aspetto degli ebrei in Giudea e in Egitto in quel periodo.

Ha anche studiato l'immagine sulle monete egiziane. La sua ricerca mostra che Gesù era alto circa 1 metro e 70, tipica altezza degli uomini della Giudea come si vede nei resti scheletrici. La maggior parte delle persone in Giudea e in Egitto avevano occhi e capelli scuri e la pelle olivastra, è così che li raffigurano i reperti archeologici, testi storici e ritratti in Egitto.

C'era interazione commerciale e politica tra Giudea e Europa (dove la gente era più chiara), e anche tra la Giudea e l'Etiopia (dove la gente era più scura). Ma gli ebrei in Giudea e in Egitto si sposavano all'interno della loro comunità, quindi, molto probabilmente, Gesù era come la maggior parte delle persone in questa regione in quel periodo. I testi dicono anche che gli ebrei preferivano la barba e i capelli corti, per evitare i pidocchi. Probabilmente Gesù faceva lo stesso.

Nei Vangeli Gesù è raffigurato come un falegname, che ha viaggiato molto, ma non ha mangiato molto. Quindi è probabile, fosse magro: "Gesù fisicamente corrispondeva alla sua esperienza lavorativa. Quindi non vale la pena dipingerlo come un uomo che conduceva una vita facile, come spesso accade" dice Taylor.