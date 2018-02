La Russia consegna nuovi aiuti umanitari ai bambini siriani (VIDEO)

All'amministrazione sanitaria nella provincia di Latakia erano necessari farmaci essenziali che erano carenti a causa delle sanzioni imposte al paese.

Il medico russo Anton Ivanov del centro russo di coordinamento di Chmeim ha detto che in questa partita c'erano più di 10 mila confezioni di vari antibiotici, 3000 mila siringhe, farmaci antisettici. Tutti sono stati portati all'ospedale pediatrico di Latakia.

Il dirigente della sanità della provincia di Latakia Ammar Ganam in un'intervista a Sputnik ha ringraziato la Russia per il suo aiuto. "Questo è un aiuto tempestivo, non solo per la città. I medicinali saranno ripartiti tra gli ospedali di tutta la provincia. Vediamo ora a chi sono più necessari i medicinali".

"La nostra sanità soffre per le sanzioni economiche, che privano il popolo siriano dei farmaci. Gli sforzi della Russia per colmare il deficit esistente sono molto importanti e puntuali. L'aiuto umanitario, che comprende i farmaci, è essenziale", ha detto il capo della sanità della provincia di Latakia.