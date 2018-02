Google vieta agli americani di cercare armi col motore di ricerca

Il motore di ricerca Google ha smesso di mostrare risultati a tutte le ricerche dove appare la parola gun. Gli utenti hanno scoperto di non poter cercare il gruppo rock Guns’N’Roses, di comprare una pistola per colla o leggere le caratteristiche del vino della Borgogna. Anche nel suo nome c'è una parola che è stata bandita, riferisce Russia 24.

Più tardi Google ha pubblicato nella dichiarazione "Twitter" che si è trattato di un errore. È stato nel fattore umano: recentemente ci sono state troppe richieste per l'acquisto di armi da fuoco, quindi è stato deciso di rimuovere alcuni dei risultati di tali richieste.

L'interesse degli utenti in materia di armi è aumentato a causa delle crescenti richieste di rendere più severe le leggi sulla vendita di armi da fuoco negli Stati Uniti. Questo è successo dopo una sparatoria in una scuola in Florida, che ha visto la morte di 17 persone.