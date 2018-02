La Tesla Roadster potrebbe infettare Marte con batteri terrestri

"Se su Marte dovesse esistere vita biologica, allora ci sarebbe il rischio che questi organismi potrebbero mischiarsi con quelli terrestri. Pare che gli organismi terrestri siano più inclini ad adattarsi e a popolare Marte, in una situazione del genere saremo in grado di stabilire quale biosfera ci fosse su Marte? Non lo sappiamo" ha comunicato il professore Jay Melosh della Purdue University (Indiana).

Nella dichiarazione pubblicata sul sito dell'istituto, si prende atto del fatto che la NASA sterilizza qualsiasi apparato che può essere inviato su altri pianeti, pratica necessaria per la protezione degli organismi locali (se presenti) da quelli terrestri, riportano i media russi.

All'inizio di febbraio, la società SpaceX di Elon Musk ha lanciato nello spazio il primo razzo da carico privato nella storia dell'astronautica, il Falcon Heavy, con una capacità di 65 tonnellate. A bordo del razzo è stata caricata la macchina Tesla Roadster, parte della collezione personale Musk.

Secondo l'idea, l'auto dovrebbe rimanere nello spazio, il suo atterraggio non dovrebbe avvenire da nessuna parte, quindi non è stata sterilizzata. La caduta della vettura sportiva su Marte è molto improbabile, sebbene il quarto pianeta del sistema solare sia sulla sua traiettoria.

Nel frattempo, su internet è già apparso un sito Web speciale che consente di tracciare la posizione della Tesla Roadster che vola nello spazio in tempo reale.