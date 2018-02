Lavrov spera che in Europa si rifiutino di ospitare armi nucleari USA

"Spero che i cittadini europei riescano a dire un fermo "no" al collocamento sul loro territorio di armi di distruzione di massa, per di più proprietà di uno stato, che le ha usate contro la popolazione di Hiroshima e Nagasaki" ha detto Lavrov, parlando alla conferenza per il disarmo a Ginevra.

Secondo lui, la Russia non dispiega armi nucleari tattiche, non è in corso il loro perfezionamento per il loro utilizzo. "Le abbiamo concentrate in banche centrali di stoccaggio sul territorio nazionale. A queste condizioni la presenza di armi nucleari USA in Europa pronte all'uso tattico non solo è un rudimento da "guerra fredda", ma è chiaramente una posizione aggressiva", ha aggiunto.