Pentagono: Russia impedisce agli USA di dominare

La Russia impedisce agli USA di dominare i cieli in Medio Oriente, ha annunciato il capo del Comando centrale americano, il generale Joseph Votel in un rapporto al comitato delle forze armate della Camera dei rappresentanti.

"L'aumento dei sistemi missilistici antiaerei russi nella regione minaccia il nostro dominio dello spazio aereo" si legge nel documento.

Nel rapporto delle più grandi minacce per gli Stati Uniti vengono elencati Iran, Cina e Russia, in particolare gli ultimi due paesi possono minare la leadership di Washington.

Votel ha anche dichiarato del quasi totale annientamento dello Stato Islamico senza menzionare però il ruolo della Russia in questo, la quale agisce in Siria su invito delle autorità locali. Al posto di questo il generale ha accusato la Russia di alimentare il conflitto in Siria.

Inoltre Votel ha espresso malcontento per l'influenza russa in Asia Centrale, la quale riduce le "capacità militari" degli USA e che può danneggiare le linee di approvvigionamento della NATO in Afghanistan.