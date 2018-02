Usa-Russia, Ryabkov: replica a possibili sanzioni?

La risposta di Mosca alle possibili sanzioni statunitensi contro la Russia "può essere data in diverse forme": lo ha detto ai giornalisti il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov.Il viceministro ha osservato che le minacce statunitensi relative a nuove sanzioni hanno indicato la loro mancanza di potere e l'incapacità di iniziare a migliorare le relazioni bilaterali.

"Vediamo — ha osservato — che tutte queste minacce degli Stati Uniti riflettono la crescente impotenza e incapacità dell'amministrazione statunitense di attuare qualcosa che potrebbe, forse, non migliorare le relazioni, ma almeno aiutare in qualche modo a guardare a questa situazione in modo diverso. Sono diventati prigionieri delle loro tecniche unidimensionali, primitive e inconcludenti, di cui sono ossessionati non solo in relazione alla Russia, ma anche in una serie di altre aree".