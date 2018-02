Pentagono annuncia la guerra nello spazio

La guerra nello spazio è una questione di anni, ha dichiarato il capo dello staff dell’aviazione americana David Goldfein al 34° congresso annuale dell'Air Force Association Symposium and Technology in Florida, scrive Space News.

Nel suo discorso ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno bisogno di ottenere l'eccellenza nello spazio.

"Ritengo che colpiremo dallo spazio tra qualche anno. E noi, siamo la tipologia di truppe che devono condurre operazioni militari congiunte in questo nuovo territorio conteso. Questo è ciò che il Paese richiede" ha detto.

Ha espresso inoltre l'opinione che per l'incremento della potenza di fuoco USA è necessario integrare le capacità di ricognizione e di comunicazione in tutte le dimensioni: in aria, su terra, nel cyberspazio e nello spazio.

Inoltre secondo Goldfein l'aeronautica militare USA richiede una nuova generazione di comandanti.

Secondo i dati della testata, il budget dell'aviazione USA per il programma spaziale nel 2018 consiste di 7,75 miliardi di dollari, il 20% in più dell'anno precedente. L'anno prossimo si pianifica di aumentare il budget a 8,5 miliardi di dollari.