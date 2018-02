Siberiano fa una nuotata da record nelle acque gelide del lago di Baikal

Dmitry Sokolov, nuotatore amatoriale di Irkutsk, ha nuotato 100 metri sotto il ghiaccio del lago di Baikal trattenendo il respiro per 1 minuto e 37 secondi, ha riferito la responsabile del progetto "Libro dei record della regione di Irkutsk" Galina Azheeva.

"Il record, una nuotata di 100 metri sotto il ghiaccio del lago Baikal in apnea per 1 minuto 37 secondi, è stato registrato nel verbale da me e dagli spettatori. Sarà pubblicato nel prossimo numero della nostra pubblicazione, Sputnik riporta le parole della Azheeva.

Secondo il presidente della federazione di pesca subacquea e apnea della regione di Irkutsk Vladimir Lebedev, la difficoltà maggiore in un'impresa di questo tipo è la temperatura estremamente bassa dell'acqua del lago, prossima a 0°C.