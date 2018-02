Sulla Luna c'è più acqua di quanto immaginato

L'acqua si trova a tutte le latitudini e quello che rende più felici gli scienziati, è che è presente sia di giorno che di notte.

Negli strati non particolarmente profondi della Luna ci sono enormi depositi di acqua.

I ricercatori della Brown University lo avevano scoperto lo scorso, ma ora i ricercatori del Istituto di ricerca spaziale del Colorado hanno dimostrato che l'acqua si trova in tutte le parti della Luna sotto lo strato di regolite. I risultati del nuovo studio sono pubblicati su Nature Geoscience.

I nuovi dati alimentano la speranza che gli approvvigionamenti di acqua per le future basi lunari potranno essere meno problematici di quanto si pensasse. La situazione, tuttavia, è complicata dal fatto che la fonte d'acqua sulla Luna è ancora sconosciuta; gli scienziati non possono stimare la quantità totale di acqua, né la velocità con cui si potrebbe esaurire. Inoltre i dati degli scienziati indicano che l'estrazione di acqua lunare potrebbe essere complicata dato che non si trova nella formula sciolta H2O, ma legata in molecole complesse.