Il capo del Parlamento Europeo Antonio Tajani, ha una "idea speciale" per le relazioni con la Russia. Protetto "dell’anima gemella Putin", l'ex Premier Silvio Berlusconi, non solo è a favore di relazioni più strette con la Russia, ma ha anche ammesso che Bruxelles assumerà il ruolo di mediatore nei negoziati tra Mosca e Washington, scrive Die Welt.

Le elezioni parlamentari si terranno il 4 marzo in Italia e dopo l'annuncio dei risultati l'attuale presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha buone possibilità di diventare il nuovo primo ministro italiano, scrive il Die Welt.

Per quanto riguarda i "rapporti con Putin", qui Antonio Tajani ha "un'idea speciale", osserva il quotidiano tedesco.

In un'intervista con il Die Welt, il capo del Parlamento Europeo si è espresso a favore del riavvicinamento alla Russia.

"Putin deve rispettare gli accordi" ha detto Tajani. "La Russia, tuttavia, ha anche bisogno di mantenere le relazioni con l'Europa. È possibile che l'Unione Europea assumerà il ruolo di mediatore nei negoziati tra quelle superpotenze come gli Stati Uniti e la Federazione Russa".

La testata tedesca ha richiamato l'attenzione sul fatto che il presidente del Parlamento Europeo è considerato "un protetto dell'ex primo ministro Silvio Berlusconi, che, a sua volta, è considerato un sincero amico di Putin".

Dopo le elezioni nel parlamento italiano, si potrebbe formare una coalizione di centro-destra, continua Die Welt. "In questa situazione, Silvio Berlusconi potrebbe tornare a essere il capo del governo. Siccome l'ex primo ministro è stato condannato, non ha più il diritto di ricoprire l'incarico. Recentemente lo stesso Berlusconi ha offerto la candidatura di Tajani per la carica di primo ministro", sottolinea la pubblicazione.