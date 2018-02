Euronews sull'ondata di freddo in Europa: la Russia fa affari d'oro

Il canale informativo rileva che in Polonia, due persone sono morte per ipotermia. Per evitare il ripetersi di questi casi, le autorità polacche hanno esortato a prestare particolare attenzione alle persone senza fissa dimora, riferisce RT.

In Romania la popolazione è stata messa in guardia dalle imminenti tempeste di neve. Freddo e nevicate si registrano anche in Germania, Austria e Italia.

Euronews ha notato che l'ondata di freddo in Europa proveniva dalla Siberia. Oltre al maltempo dalla Russia arriva "qualcos'altro, il gas naturale, che in Europa viene utilizzato per il riscaldamento".

"Le gelate hanno aiutato Gazprom a fissare nuovi record per le esportazioni di gas. Secondo i rappresentanti del colosso energetico russo, per il quarto giorno consecutivo si sono potuti ottenere livelli record di esportazione. Dall'inizio del mese il prezzo spot del gas è quasi raddoppiato", osserva Euronews.