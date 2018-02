Appassionato di Formula 1 russo vince concorso Ferrari e va in Italia

L’appasionato russo di Formula 1 nel 2016 Igor Pokhabov ha costruito il modello in scala di una Ferrari da Formula 1 e ha vinto un concorso per i sostenitori della Scuderia Ferrari. É andato gratis in Italia per la presentazione della nuova vettura da Formula 1 Ferrari SF71-H, comunica il portale motorsport.com.

A novembre 2016 Igor ha realizzato un modello di cartone in scala della vettura Ferrari SF-16-H. Il processo di realizzazione è stato ripreso in un video girato dallo stesso appassionato e lo ha inviato ad un concorso per appassionati Ferrari, annunciato quest'anno. Il 13 febbraio è stato invitato alla presentazione della nuova autovettura Ferrari da Formula 1, avvenuta in Italia il 22 febbraio.

"Quando ho visto l'invito sui social network per gli appassionati affinché mostrassero la loro passione nei confronti della Ferrari, mi sono subito reso conto che il concorso era adatto a me" ha detto in un'intervista con motorsport.com. Dopo tutto il contenuto era già pronto per me, quello stesso modello della SF16-H in cartone e pellicola".

Igor ha spiegato che la giuria ha selezionato circa un centinaio di video inviati dagli appassionati e 15 di loro hanno vinto, incluso lui stesso.

Durante il suo soggiorno di due giorni in Italia, Igor ha cenato con i piloti, visitato il museo Ferrari e ha assistito alla presentazione della vettura. Tutti i costi, volo, alloggio e pasti, sono stati coperti dagli organizzatori.