Fuoco di mortaio su corridoio umanitario in Goutha orientale

In Siria in guerriglieri stanno bombardando con i mortai il corridoio umanitario attraverso il quale i civili dovrebbero lasciare la zona di guerra.

"Attualmente è in corso un intenso fuoco di sbarramento di mortaio da parte dei guerriglieri, e nemmeno un civile ha ancora abbandonato la zona di guerra" ha comunicato ai media russi il capo del gruppo di controllo della zona di de-escalation N°3 della Goutha orientale, il generale Viktor Pankov.

La pausa umanitaria è stata introdotta su richiesta del presidente russo Vladimir Putin. Nel centro abitato di Vafidin sono state preparate le condizioni per accogliere i civili. Nel paesino di Al-Duveir sono stati dislocati centri medici mobili per il primo soccorso. Inoltre sono stati organizzati gli autobus per il trasporto dei civili.