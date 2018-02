Siria, fonte: Mosca solleciterà Londra a fare pressioni su militanti

L'ambasciatore russo nel Regno Unito Alexander Yakovenko sta progettando di sollecitare Londra a persuadere i militanti del Ghouta orientale siriano ad aderire al cessate il fuoco: lo ha detto una fonte dell'ambasciata russa.

Yakovenko ha in programma di discutere la risoluzione 2401 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco nel Ghouta orientale, adottata sabato, con il ministro del Regno Unito per l'Europa e le Americhe, Alan Duncan.

"L'ambasciatore — ha anticipato la fonte — chiederà alla parte britannica di usare tutta la loro considerevole influenza sui militanti, attivi nel Ghouta orientale e oltre, per attuare pienamente questa risoluzione, che contribuirebbe a realizzare con successo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

© AP Photo/ Save the Children Siria, ministro Difesa russo annuncia tregua umanitaria in Ghouta orientale

L'incontro con Duncan è stato avviato da parte britannica. La risoluzione, adottata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esorta tutte le parti in conflitto a interrompere immediatamente tutti gli scontri e ad adempiere al cessate il fuoco umanitario a lungo termine in tutto il territorio della Siria. Il fine è quello di garantire che i convogli di aiuti umanitari abbiano libero accesso alla popolazione. La risoluzione è stata adottata in seguito al riaccendersi della violenza nel Ghouta orientale, situato vicino alla capitale siriana di Damasco e controllata da vari gruppi militanti.