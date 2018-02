Siria, сoalizione Usa: Nessun valore in proposta russa su Raqqa

La coalizione guidata dagli Stati Uniti contro il gruppo terroristico dello Stato islamico non vede alcun valore in una proposta avanzata dalla Russia per istituire una commissione umanitaria internazionale guidata dall'ONU per valutare la situazione a Raqqa: lo ha detto l'ufficio stampa dell'operazione Inherent Resolve.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu aveva detto ieri che la Russia sta proponendo di istituire una commissione umanitaria internazionale sulle basi delle Nazioni Unite per valutare la situazione a Raqqa.

Alla domanda se avrebbero appoggiato la creazione di una simile commissione, l'ufficio stampa dell'operazione Inherent Resolve ha dichiarato:

"La Coalizione sostiene un processo di pace sancito dalle Nazioni Unite in Siria che terrà conto delle azioni di tutte le parti coinvolte. Non vediamo il valore in uno sforzo parallelo da parte della Russia".