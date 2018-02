Il servizio di sicurezza delle "Poste della Russia" ha bloccato il tentativo di inviare un pacco con una mitragliatrice Kalashnikov e un fucile da Mosca in Siberia. Lo si legge in un comunicato dell'azienda.

E' stato riferito che questa mattina i dipendenti della compagnia avevano esaminato i pacchi tramite attrezzature speciali e proprio durante i controlli sono state scoperte le armi.

Non è il primo caso in cui si cercano di inviare armi per posta in Russia: all'inizio di febbraio era stato scoperto un pacco con un contenuto analogo spedito da Mosca sempre verso la Siberia.