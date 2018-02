Kurier: la prima visita all'estero del nuovo cancelliere austriaco sarà a Mosca

Martedì il cancelliere austriaco Sebastian Kurz arriverà per una visita a Mosca, riferisce il Kurier. Secondo le informazioni dell'ufficio del cancelliere federale, mercoledì sono previsti i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin.

Si discuteranno le relazioni bilaterali, ma anche le relazioni tra l'UE e la Russia, la situazione in Ucraina e in Siria. All'ordine del giorno c'è la questione della mitigazione delle sanzioni di cui Kurtz ha parlato personalmente più volte. Egli riconosce che le contravvenzioni sono necessarie, ma allo stesso tempo dice:

"abbiamo bisogno di mettere fine al blocco e realizzare un cambiamento di tendenza nei rapporti con la Russia".

A Mosca apprezzano la posizione dell'Austria in materia di sanzioni, ha detto l'esperto Gerhard Mangott. A suo parere, l'Austria e la Russia sono in ottimo rapporto. Per questo accordo di interazione la cooperazione tra Russia Unita e il partito della libertà Austriaco non ha giocato un grande ruolo, ha sottolineato.

Per Kurtz questo è il primo viaggio al di fuori dell'UE in qualità di Cancelliere dell'Austria. La visita a Mosca diventerà anche preparatoria perché Vienna avrà la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea dal primo luglio. "Per l'UE, la Russia è un importante vicino e partner di negoziato. Quindi abbiamo bisogno di mantenere il dialogo con la Russia", ha sottolineato l'ufficio del Cancelliere.

"La pace in Europa è possibile solo con la Russia e non contro di lei".