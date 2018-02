Nella metropolitana di Mosca segnali per le donne incinte

Lo hanno riferito ai giornalisti nella conferenza stampa di servizio della metropolitana.

"Nella metropolitana, che è considerata un trasporto pericoloso, le future mamme come nessun altro hanno bisogno del posto a sedere. Per stimolare i nostri passeggeri a essere più educati e attenti, stiamo conducendo una campagna sociale. Tutte le persone che cedono il posto, avranno la scritta "Grazie per aver ceduto il posto a una futura mamma". Il simbolo è di colore rosso, ben visibile, e speriamo che questo aiuterà le future mamme a rendere sicuri e confortevoli i viaggi in metropolitana" ha detto il primo vice capo della metropolitana per lo sviluppo strategico Roman Latipov.

Come ha sottolineato la metropolitana, l'azione si svolge al fine di aumentare il livello di responsabilità sociale e di civiltà dei passeggeri l'uno verso l'altro. Per ottenere il simbolo, non c'è bisogno di fornire certificati di gravidanza, basta presentarsi al banco "relazioni dal vivo", presente in 13 stazioni della metropolitana. Simili azioni sono avvenute nella metropolitana di Londra e New York. Il servizio stampa ha sottolineato che la campagna sociale nella metropolitana di Mosca non implica sanzioni nei confronti dei passeggeri, che per qualsiasi motivo si rifiutano di cedere il posto alle future mamme.

L'azione si svolge in modalità pilota, ma se riceverà una risposta positiva, diventerà costante.