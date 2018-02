Il leggendario pugile Mike Tyson ha visitato Ekaterinburg per le gare di arti marziali e ha sottolineato che ritiene i russi, sensibili e gentili, ma negli USA non lo sanno, scrivono i media.

Come scrive il The Sun, Tyson è stato alla Russian Cagefighting Championship e ha sottolineato che negli USA non si ritengono i russi sensibili.

"Ho viaggiato in tutta la Russia e mi sono reso conto che questo popolo è molto sensibile e gentile. Tuttavia, la maggior parte degli americani non lo crede" ha detto il pugile. Tyson cerca di correggere l'atteggiamento degli americani verso la Russia e ammorbidire i contatti tra i due paesi.

In precedenza invece l'attore Alex Serebryakov aveva definito l'idea nazionale russa come potere, sfrontatezza e maleducazione, dicendo che ha avuto a che fare con questo quando ha pagato una tangente alla polizia per violazione delle norme di circolazione.