L'esercito israeliano ha spiegato perché è stato abbattuto l'aereo

I piloti del caccia multiuso F-16, che sarebbe stato colpito in Siria, hanno commesso un "errore professionale".

Sapevano che li inseguiva un razzo, ma hanno trascurato la propria sicurezza e hanno continuato a svolgere il combattimento. Questa è la conclusione della commissione, che ha analizzato il relitto aereo da combattimento, scrivono i media citando il servizio delle forze armate di Israele.

I militari sono giunti alla conclusione che i piloti dell' F-16 avrebbero dovuto prima di tutto, proteggere se stessi, e poi pensare al lavoro. La decisione di catapultarsi è stata definita credibile.

Il 10 febbraio aerei da combattimento israeliani hanno colpito obiettivi militari dell'Iran, che si trovano in Siria. La difesa aerea ha lanciato missili anti-aerei, presumibilmente Buk e Eks C-200. Un F-16 è stato danneggiato, ma è riuscito a ritornare nel suo territorio, dove i piloti si sono catapultati. Entrambi i piloti sono sopravvissuti. Un pilota è stato gravemente ferito e si trova tuttora in ospedale. L'altro è tornato in azione.