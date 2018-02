Cremlino: estrema preoccupazione per la situazione in Siria

La situazione in Siria e, in particolare, a Est di Ghouta, provoca estrema preoccupazione, ha detto un portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

Peskov ha ricordato che della situazione in Siria ha parlato ieri il presidente Vladimir Putin con il leader Emmanuel Macron e la cancelliere Angela Merkel.

"La situazione in Siria è stata discussa. Provoca estrema preoccupazione. Si sa che i terroristi che si trovano a Ghouta est non depongono le armi, tengono la popolazione locale in ostaggio. Questo è il motivo per cui la situazione è tesa", ha detto Peskov ai giornalisti.

Ha chiesto di prestare attenzione a un avviso della Difesa secondo cui i terroristi preparano una provocazione con l'uso di sostanze chimiche nei sobborghi di Damasco. Il 25 febbraio Putin, Macron e Merkel hanno discusso la situazione in Siria nel contesto dello sviluppo della situazione a Ghouta est per garantire l'accesso umanitario nella regione.

Germania e Francia hanno dichiarato la volontà di collaborare con la Russia per raggiungere un cessate il fuoco a Ghouta est.