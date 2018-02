Quando le persone vivranno per sempre

Le persone nate dopo il 1970, hanno la possibilità di vivere per sempre, dichiara il futurologo Ian Pearson.

Secondo lui, per questo la gente ha bisogno di vivere fino al 2050. In quel periodo, stima lo scienziato, l'umanità supererà la mortalità. È vero, ciò sarà disponibile per i ricchi e famosi, ma con la diffusione delle tecnologie l'immortalità potrà essere raggiunta dalla classe media.

L'esperto dice che ci sono tre modi per diventare immortale. Il primo è la sostituzione di parti del corpo, possibilità fornita dall'ingegneria genetica. Molti scienziati in tutto il mondo stanno lavorando per la creazione di organi umani, utilizzando stampanti tridimensionali con cellule viventi, che un giorno renderanno i donatori di organi umani superflui, dice.

Il secondo modo è la vita nei corpi di androidi, tra 50 anni potremmo assumere androidi in qualsiasi parte del mondo "come l'auto a noleggio" per caricare la nostra coscienza.

Il terzo metodo è nel mondo virtuale. Avremo bisogno di un corpo robot, in grado di digitalizzare completamente la nostra coscienza.

"Se siamo tutto il tempo in rete, con una vita dove tutto è virtuale, si può ottenere tutto ciò che si vuole", dice l'esperto le cui parole riporta il Sun.